Открытие «Новой волны» в Казани вошло в топ-10 телепрограмм недели

За период с 18 по 24 августа эфир оказался на шестой строчке по популярности среди телезрителей

Фото: Динар Фатыхов

Трансляция церемонии открытия фестиваля «Новая волна» в Казани стала одной из самых просматриваемых телевизионных программ недели. По данным Mediascope, выпуск на телеканале «Россия 1» занял шестую строчку по популярности среди зрителей старше четырех лет.

Двухчасовой эфир, который шел с 21:33 до 23:53, собрал 16,5% от всех телезрителей, которые смотрели на тот момент телевизор. Эфиру церемонии удалось обогнать по популярности такие передачи, как «60 минут», «Поле чудес» и «Столичная штучка».

Фестиваль «Новая волна» проходил в Казани с 21 по 26 августа. В последний день фестиваля состоялась торжественная церемония закрытия, где почетным гостем стал раис РТ Рустам Минниханов со своей семьей: женой Гульсиной и сыном Искандером.

Ранее Ильсур Метшин наградил Игоря Крутого за проведение «Новой волны». На церемонии награждения композитор выразил искреннюю надежду на закрепление проекта в Казани.

Наталья Жирнова