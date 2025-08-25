Ильсур Метшин наградил Игоря Крутого за проведение «Новой волны»

Артист выразил надежду на закрепление фестиваля в Казани

Фото: Реальное время

Мэр Казани Ильсур Метшин вручил памятный знак композитору, народному артисту России Игорю Крутому. В частности, глава города отметил вклад продюсера в фестиваль молодых исполнителей «Новая волна».

— Сегодня случилось то, чего мы ждали: до нас докатилась «Новая волна». Я хочу вручить памятный знак, который мы специально изготовили, нашему другу — народному артисту России, — сказал Ильсур Метшин.

Композитор в свою очередь отметил высокий уровень приема артистов в Казани:

— Такого приема артистов, как этот, никогда не было ни в Юрмале, ни в Сочи — и это притом, что в Казани фестиваль проводится лишь первый год!

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Композитор выразил искреннюю надежду на закрепление проекта в Казани:

— Я бы очень хотел, чтобы этот проект остался в Казани, чтобы люди так же радовались такому высокому уровню. В этой синергии есть огромный потенциал для движения вперед.

Напомним, в здании Казанской ратуши прошла церемония присвоения званий «Почетный гражданин Казани», а также «Предприятие и гражданин, внесенные в Книгу почета Казани». Среди награжденных — зампредседателя правительства России, уроженец Казани, бывший министр строительства Татарстана Марат Хуснуллин, глава Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, а также депутат Госдумы Ирек Богуславский.

Елизавета Пуншева