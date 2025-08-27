Новости общества

Решетников: Татарстан вошел в тройку самых популярных турнаправлений России

14:34, 27.08.2025

Только в июле было зафиксировано 16,5 млн поездок, что на десять процентов больше, чем в прошлом году

Фото: взято с сайта kremlin.ru

В этом году летний туристический сезон в России, который продлится с мая по сентябрь, ожидает 48 млн поездок. Это на 8% больше по сравнению с прошлым годом. Министр экономического развития Максим Решетников на совещании с членами Правительства отметил, что особенно активно путешествуют россияне: только в июле было зафиксировано 16,5 млн поездок, что на десять процентов больше, чем в прошлом году.

  • Наиболее популярными направлениями остаются Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Черноморское побережье.

Он также сообщил президенту страны, что иностранные туристы все чаще выбирают Россию для путешествий: в июне их число увеличилось на 18% по сравнению с прошлым годом.

взято с сайта kremlin.ru

Эти результаты стали возможны благодаря упрощению визового режима и запуску программы продвижения российского туризма за рубежом Discover Russia. Кроме того, в этом году увеличены лимиты программы льготного кредитования для гостиничного бизнеса. В результате строится 78 тыс. новых номеров, включая 347 отелей.

Напомним, что Казань стала вторым по дороговизне городом для ж/д путешественников этим летом.

Анастасия Фартыгина

