«Фиорентина» отказалась от покупки Даку у «Рубина»

В итальянском клубе рассматривают других игроков для усиления команды

Фото: Динар Фатыхов

«Фиорентина» не рассматривает Мирлинда Даку из «Рубина» в качестве цели в летнее трансферное окно. В итальянском клубе отреагировали на слухи об интересе к албанскому нападающему.

— Интерес «Фиорентины» к Даку? У руководства клуба другие цели, — сказали «СЭ» в пресс-службе итальянского клуба.

Ранее албанское СМИ сообщило о переговорах представителей «Фиорентины» с агентом Даку. В «Рубине» подтвердили информацию об интересе итальянцев к футболисту. Трансфер оценивался в 20 млн евро.

Накануне «Фиорентина» официально подписала контракт с нападающим Роберто Пикколи из «Кальяри». Трансфер лучшего бомбардира итальянской команды обошелся «фиалкам» в 25 млн евро.

Даку в нынешнем сезоне провел за «Рубин» девять матчей, в которых забил пять голов и отдал один ассист.

Зульфат Шафигуллин