Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с аварийной школой в Нурлате

Здание школы находится в непригодном состоянии на протяжении нескольких лет: кровля протекает, коммуникации изношены, электропроводка неисправна

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о ненадлежащем содержании одной из школ в городе Нурлате, сообщили в пресс-службе Следкома России.

По информации, поступившей в приемную Бастрыкина «ВКонтакте», здание школы находится в непригодном состоянии на протяжении нескольких лет: кровля протекает, штукатурка осыпается, коммуникации изношены, электропроводка неисправна.

Несмотря на выделение бюджетных средств на капремонт, работы до сих пор не проведены, а обращения в компетентные органы не принесли результатов.

В СУ СК России по Татарстану организована процессуальная проверка по данному факту.

Руководителю СУ СК России по республике Валерию Липскому поручено доложить о предварительных и окончательных результатах проверки. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Анастасия Фартыгина