Тренер «Рубина» Рахимов: «Мы не готовы к потере Даку»

Тренер считает албанского форварда незаменимым для команды

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов считает нападающего Мирлинда Даку незаменимым для команды. Рулевой казанцев отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны европейских клубов.

— Мы не готовы его потерять. У нас всего два нападающих. Такого не должно быть в команде РПЛ, которая ставит задачи. У нас на прошлом матче Кубка некому было играть, вышел Мукба в нападение. Но если будет конкретное предложение, то мы ничего не сможем сделать. Поэтому мы пытаемся заглушить связь и ватсап, — приводит слова Рахимова пресс-служба клуба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Даку два сезона подряд становится лучшим бомбардиром «Рубина» в Российской премьер-лиге (РПЛ). В текущем чемпионате албанский форвард забил четыре гола в шести матчах.

Летом Даку вел переговоры с «Зенитом», но стороны не договорились по финансовой части контракта. Неделю назад в прессе появлялась информация об интересе к игроку от итальянской «Фиорентины». Однако накануне «фиалки» подписали нового нападающего.

Зульфат Шафигуллин