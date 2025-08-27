ФСБ задержала россиянина, готовившего атаку на аэродром в Энгельсе

Задержанный арендовал квартиру рядом с аэродромом, где собирался установить оборудование для управления беспилотниками

Фото: Максим Платонов

Сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Волгограда, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) планировал диверсию на военном аэродроме в Энгельсе, Саратовская область. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, пишет RT на русском.

По данным следствия, задержанный арендовал квартиру рядом с аэродромом, где собирался установить оборудование для управления беспилотниками. Под видом курьера популярного сервиса доставки он планировал извлечь из тайника средства для осуществления атаки.

Мотивом его действий стало стремление получить украинское гражданство. С 2019 по 2022 год мужчина жил во Львовской области, но после окончания срока действия разрешения на временное пребывание перестал отмечаться в миграционных органах. Он был завербован СБУ и прошел подготовку в Киеве, прежде чем вернуться в Россию для выполнения задания.

Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК России за сотрудничество с иностранной спецслужбой, что может привести к восьми годам лишения свободы. Задержанный находится под стражей, а следственные действия продолжаются.

Анастасия Фартыгина