«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Жулиным

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2027/28

«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Тимофеем Жулиным. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Новое соглашение с 19-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2027/28.

Жулин в прошлом сезоне дебютировал за основной состав «Ак Барса», проведя шесть матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). На уровне ВХЛ в «Барсе» форвард набрал 44 (24+20) очка в 67 играх.

В ходе летней предсезонной подготовки Жулин забросил две шайбы за «Ак Барс» в четырех матчах — в ворота «Лады» (1:2) и «Автомобилиста» (1:6).

Зульфат Шафигуллин