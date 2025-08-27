В центре Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА
Сейчас в городе работает оперативный штаб, который оценивает ущерб. Также организован поквартирный обход
В Ростове-на-Дону власти объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с атакой беспилотника на жилые дома в центре города. Глава города Александр Скрябин сообщил об этом после внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
— Принято решение о введении ЧС в границах района, где пострадали дома, — отметил Скрябин в своем Telegram-канале.
Сейчас в городе работает оперативный штаб, который оценивает ущерб. Также организован поквартирный обход, а коммунальные службы уже начали уборку территорий вокруг места происшествия.
