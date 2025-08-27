Новости общества

Росавиация опровергла введение ограничений в аэропорту Казани

07:07, 27.08.2025

Сообщение появилось как в соцсетях авиагавани, так и в аккаунте ведомства

Росавиация опровергла информацию о введении в аэропорту Казани ограничений, необходимых для осуществления безопасности полетов. Изначально официальный телеграм-канал ведомства сообщил об этом в 06:11.

При этом спустя чуть менее часа с аналогичным заявлением выступил официальный аккаунт Казанской авиагавани. В 07:02 появилось сообщение о том, что все работает в штатном режиме

О причинах произошедшего не сообщается.

Дмитрий Зайцев

