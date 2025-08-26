На Украине разрешили выезд за границу гражданам до 22 лет

Решение будет касаться и граждан Украины, вернувшихся в страну из-за границы

Фото: Максим Платонов

Кабинет министров Украины разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом заявила во вторник премьер-министр страны Юлия Свириденко.

Ранее из-за военного положения и всеобщей мобилизации, объявленных в феврале 2022 года, молодым людям этой возрастной категории запрещалось покидать страну. При этом минимальный возраст для призыва в ВСУ — 25 лет.



— Сегодня правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста», — говорится в сообщении.

Как уточнила премьер, разрешение на выезд будет касаться и граждан Украины, вернувшихся в страну из-за границы. По словам Свириденко, решение призвано сохранить их связь с родиной.

Елизавета Пуншева