В Татарстане запускают первую в России систему агромониторинга

20:43, 26.08.2025

Метеостанции снизят риски отказов в выплатах и защитят урожай

Фото: взято из телеграм-канала Минсельхоза РТ

В Татарстане начали устанавливать метеостанции по требованиям Росгидромета. Система стала первой в России, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Монтаж метеостанций производится в рамках проекта «Агрометеомониторинг». Новые комплексы дают аграриям официальные данные о погоде.

взято из телеграм-канала Минсельхоза РТ

Страховщики будут учитывать эти данные при неблагоприятных условиях, что снизит риски отказов в выплатах и защитит урожай. Система обеспечит точные прогнозы и поможет планировать работы в поле.

Елизавета Пуншева

ПромышленностьАгропром Татарстан

