В Татарстане запускают первую в России систему агромониторинга
Метеостанции снизят риски отказов в выплатах и защитят урожай
В Татарстане начали устанавливать метеостанции по требованиям Росгидромета. Система стала первой в России, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.
Монтаж метеостанций производится в рамках проекта «Агрометеомониторинг». Новые комплексы дают аграриям официальные данные о погоде.
Страховщики будут учитывать эти данные при неблагоприятных условиях, что снизит риски отказов в выплатах и защитит урожай. Система обеспечит точные прогнозы и поможет планировать работы в поле.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».