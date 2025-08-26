«Рубин» объявил состав на матч с «Ахматом» в Кубке России

Команда Рашида Рахимова гостит в Грозном

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» определился с составом на матч с «Ахматом» в Грозном в рамках третьего тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ. Встреча начнется в 20:45 по московскому времени.

Лучший бомбардир «Рубина» Мирлинд Даку остался в запасе. В воротах с первых минут сыграет Артур Нигматуллин.

Состав «Рубина»: Нигматуллин — Рожков, Грицаенко, Тесленко, Безруков — Юкич, Чумич, Зотов, Иванов — Шабанхаджай, Мукба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Встречу в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч Премьер».

«Рубин» после двух туров набрал три очка в группе А. Команда Рашида Рахимова ранее обыграла «Оренбург» (2:0) и проиграла «Зениту» (0:3). У «Ахмата» два поражения на групповом этапе Кубка России и ноль набранных очков.

Ранее команды в нынешнем сезоне встречались в рамках Премьер-лиги. «Рубин» обыграл «Ахмат» в первом туре чемпионата в Грозном со счетом 2:0.

Зульфат Шафигуллин