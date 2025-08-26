«Я не ожидал»: Генич назвал команду-открытие на старте сезона РПЛ

Комментатор перечислил клубы, удивившие в первые шесть туров чемпионата

Фото: Динар Фатыхов

Комментатор Константин Генич назвал четыре клуба, удивившие его на старте сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Командой-открытием эксперт считает ЦСКА, а «Балтику» — главным сюрпризом первых шести туров чемпионата.

Также Генич выделил выступление чемпиона страны «Краснодара» и московского «Локомотива».

— Если брать вообще отрезок шести туров, я бы назвал команду этого отрезка. Я бы назвал команду «Балтика», вот как команду-удивление, команду-сюрприз. Команду-открытие, потому что я не ожидал, что после Николича будет такой футбол, это ЦСКА. Ну и чемпион, это «Краснодар». «Локомотив» тоже приятное впечатление оставил, — сказал Генич в выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Примечательно, что Генич в своем комментарии назвал команды, занимающие первые четыре позиции в турнирной таблице РПЛ после шести туров.

«Краснодар» лидирует в чемпионате с 15 очками, ЦСКА и «Локомотив» делят вторую строчку с 14 баллами. Калининградская «Балтика» по итогам минувшего сезона завоевала путевку из Первой лиги в РПЛ. В текущем первенстве команда Андрея Талалаева занимает четвертое место в Премьер-лиге с 13 очками.

Комментатор также заметил, что традиционная расстановка сил в чемпионате значительно изменилась по сравнению с предыдущими сезонами.

ЦСКА в прошлом сезоне под руководством Марко Николича стал обладателем Кубка России. Сразу после завоевания трофея тренер покинул клуб ради работы в команде, участвующей в еврокубках. Вместо него ЦСКА возглавил швейцарец Фабио Челестини.

Зульфат Шафигуллин