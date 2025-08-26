КХЛ договорилась с Минспорта о сохранении нынешнего лимита на легионеров

Существующие ограничения в российском хоккее оказались оптимальными

Фото: Динар Фатыхов

У Министерства спорта России нет претензий к Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) по лимиту на легионеров. Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

Нынешний лимит на легионеров в российском хоккее признан оптимальным. По словам Морозова, лига обсуждала этот вопрос с главой Минспорта РФ Михаилом Дегтяревым.

— Мы объяснили свою позицию, откуда появилась цифра «пять» в отношении лимита на легионеров в клубах КХЛ, показали всю статистику по российским игрокам, сколько их выступает в КХЛ в процентном соотношении. К нам вопросов со стороны Министерства спорта нет. Напротив, нас в этом вопросе поддерживают. Мы нашли общее понимание. На сегодняшний день нет предпосылок к изменению лимита на легионеров в КХЛ, — сказал Морозов РИА «Новости».

В КХЛ действует лимит на легионеров, по которому команды могут иметь на контракте не более пяти иностранных хоккеистов. При этом ранее ограничения были жестче — три в заявке.

Ранее министр спорта России Дегтярев выступил за ужесточение лимита на легионеров в игровых видах. Например, в футболе могут снизить количество иностранцев, находящихся одновременно на поле, с восьми до пяти.

Зульфат Шафигуллин