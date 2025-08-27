Первый проект от архбюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры» в Казани завершен на 90%

Группа компаний «СМУ-88» завершает строительство первой очереди своего флагманского проекта — ЖК «Яналиф»

Фото: предоставлено ГК "СМУ-88"

Четыре дома премиум-класса от 12 до 17 этажей на берегу Волги планируют сдать до конца года. «Яналиф» станет первым реализованным жилым комплексом в рамках одного из крупнейших проектов реновации промзон в России — «Новая Портовая». Напомним, в торжественной церемонии запуска приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

Готовность первой очереди жилого комплекса составляет 90%: продолжаются отделочные работы, устанавливаются лифты, благоустраивается территория стилобата. Во второй очереди продолжается кирпичная кладка, монтаж инженерных систем: ливневой канализации, водопровода и вентиляции. На третьем этапе ведутся монолитные работы и кирпичная кладка.

В работе над жилым комплексом «Яналиф» принимают участие ведущие компании России. Архитектурно-пространственную концепцию для него разработало архбюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры» — ЖК стал для архитекторов первым реализованным проектом в Казани. Концепцией благоустройства занималось бюро Orchestra Design, а к развитию коммерческих помещений на первых этажах ЖК застройщик привлек московские компании NF Group и RRG.

За время с начала строительства «Яналиф» неоднократно высоко оценивался профессиональным сообществом и стал обладателем восьми федеральных премий в области архитектуры и строительства, среди которых Urban Awards, Good Innovations, Proestate Awards и другие.

«Новая Портовая» — одна из крупнейших в стране территорий реновации промзон, где предусмотрено создание общественных пространств, ультрасовременных арт-кластеров, торговых галерей, престижных образовательных центров. Визитной карточкой Новой Портовой станет 12-километровая прогулочная набережная — жилой комплекс «Яналиф» расположен на первой береговой линии Волги. Сейчас на этой территории идет строительство основания набережной — гидротехнического сооружения, которое защитит территорию от подтоплений. Первые 210 метров сооружения уже готовы.

Рядом с жилым комплексом на Новой Портовой появятся образовательные учреждения нового уровня. Так, руководитель архбюро WALL Рубен Аракелян подготовил проект детского сада. Архитектор предлагает построить некую «микро-деревню», где общественные пространства, которые обычно окружают детский сад, находятся в самом центре территории.

Первую школу на Новой Портовой в шаговой доступности от ЖК «Яналиф» в районе ул. Меховщиков проектирует Никита Явейн — народный архитектор Российской Федерации, действительный член Российской академии архитектуры и строительных наук, основатель и руководитель архбюро «Студия 44». Проект школы-сада на 1100 мест он представил на выставке АРХ Москва. В проекте — амфитеатры, веревочные городки, сады с теплицами, творческие студии и летнее кафе на крыше.

Напомним, группа компаний «СМУ-88» работает на рынке Татарстана с 2016 года и второй год подряд признается «Надежным застройщиком России». Компания награждена Золотым знаком за высочайшие достижения в соблюдении законных прав и интересов участников долевого строительства на территории Татарстана и Приморского края. В настоящее время, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, СМУ-88 является одним из крупнейших застройщиков Татарстана по объему текущего строительства и доле рынка. Сегодня проекты компании входят в топ самых востребованных ЖК в Казани и являются лауреатами и победителями всероссийских конкурсов в области архитектуры, нового строительства и территориального развития.

Реклама. ООО «ДиВиЭм Групп»

