В Татарстане предложили создать рабочую группу по сотрудничеству с Афганистаном

Встреча раиса республики и главы Минпрома Афганистана прошла на полях Татарстанского нефтегазохимического форума

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Хедаятуллой Бадри. Встреча прошла на полях Татарстанского нефтегазохимического форума, сообщает пресс-служба главы региона.

Минниханов указал, что афганские делегации неоднократно посещали республику и участвовали в различных мероприятиях. В мае этого года в работе KazanForum приняла участие высокая делегация во главе с заместителем председателя правительства Афганистана муллой Абдулом Гани Барадаром.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На встрече обсудили развитие торгово-экономических связей, перспективы взаимодействия в сфере энергетики, транспорта и в области халяль.

— Уверен, визит представительной афганской делегации и ее участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме будет способствовать развитию нашего сотрудничества, — заявил раис Татарстана.

Хедаятулла Бадри предложил создать рабочую группу для анализа наиболее перспективных направлений сотрудничества.

Елизавета Пуншева