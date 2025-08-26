Следком начал проверку по факту ЧП с Натальей Наговициной в горах Киргизии

Бастрыкин поставил на контроль исполнение поручения

Фото: Людмила Губаева

Следком начал проверку по факту ЧП с российской альпинисткой Натальей Наговициной. Она получила травму во время восхождения на пик Победы в Киргизии, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее сын Наговициной обратился к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой оказать содействие в организации аэросъемки района пика Победы.

— Председатель СК дал указание подчиненным во взаимодействии с МИД России и МЧС России принять все возможные меры для выяснения обстоятельств произошедшего и оказания посильной помощи в целях спасения российской альпинистки. По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета России организована процессуальная проверка, — цитирует Петренко ТАСС.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Бастрыкин поставил на контроль исполнение поручения.

Наговицина сломала ногу и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. Первая попытка спасти ее была предпринята 16 августа, однако вертолет со спасателями совершил жесткую посадку, несколько человек пострадали, в том числе пилоты. Вторая экспедиция была отправлена 19 августа, однако спустя три с половиной дня она была вынуждена вернуться, в частности, из-за погодных условий.

Елизавета Пуншева