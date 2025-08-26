Новости общества

Нижнекамск и Якутск стали городами-побратимами

11:38, 26.08.2025

Подписание прошло в присутствии руководителей двух регионов: Рустама Минниханова, раиса Татарстана, и Айсена Николаева, главы Республики Саха (Якутия).

Фото: Реальное время

Нижнекамск и Якутск подписали меморандум о побратимских отношениях на Татарстанском нефтегазохимическом форуме.

  • Документ подписали Радмир Беляев, глава исполкома Нижнекамского района, и Евгений Григорьев, глава городского округа Якутска.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что в МВЦ «Казань Экспо» прошла церемония открытия Татарстанского нефтегазохимического форума — 2025. Среди его участников — гости из Бахрейна, Сербской Республики, Катара, Египта, Мавритании, ОАЭ, Беларуси, Казахстана и Туркменистана.

Анастасия Фартыгина

