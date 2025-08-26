Нижнекамск и Якутск стали городами-побратимами
Подписание прошло в присутствии руководителей двух регионов: Рустама Минниханова, раиса Татарстана, и Айсена Николаева, главы Республики Саха (Якутия).
Нижнекамск и Якутск подписали меморандум о побратимских отношениях на Татарстанском нефтегазохимическом форуме.
- Документ подписали Радмир Беляев, глава исполкома Нижнекамского района, и Евгений Григорьев, глава городского округа Якутска.
Подписание прошло в присутствии руководителей двух регионов: Рустама Минниханова, раиса Татарстана, и Айсена Николаева, главы Республики Саха (Якутия).
Напомним, что в МВЦ «Казань Экспо» прошла церемония открытия Татарстанского нефтегазохимического форума — 2025. Среди его участников — гости из Бахрейна, Сербской Республики, Катара, Египта, Мавритании, ОАЭ, Беларуси, Казахстана и Туркменистана.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».