В Казани стартовал Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Как заявил раис Татарстана Рустам Минниханов, сегодня нефтегазохимический комплекс проходит этап глубокой трансформации.

Фото: Динар Фатыхов

В МВЦ «Казань Экспо» прошла церемония открытия Татарстанского нефтегазохимического форума — 2025. Среди его участников — гости из Бахрейна, Сербской Республики, Катара, Египта, Мавритании, ОАЭ, Беларуси, Казахстана и Туркменистана.

— Мы стоим перед вызовами технологического обновления, поиска новых точек роста и обеспечения устойчивого развития. Именно эти вопросы — в центре обсуждения пленарного заседания научно-практической конференции, которая собрала ведущих экспертов отрасли и представителей научного сообщества, руководителей крупнейших компаний, — сказал раис Татарстана. — Уверен, открытый диалог, обмен опытом и совместная работа помогут нам укрепить сотрудничество и создать новые проекты в нефтегазохимии для будущих поколений, — заявил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На открытии присутствовал и заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов, который заявил, что развитие нефтегазохимического комплекса в современных реалиях сложно представить без формирования собственного технологического уклада.

Денис Петров