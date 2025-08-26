В Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность» и ограничили работу аэропортов

Об этом сообщили в МЧС и Росавиации

Фото: предоставлено МЧС России

В Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в МЧС. Он действует с 5:58 мск.

Также в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения, действует режим «Ковер». Воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы, сообщает Росавиация.



В 6:53 режим «Ковер» с казанского аэропорта сняли.

Анастасия Фартыгина