В Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность» и ограничили работу аэропортов
Об этом сообщили в МЧС и Росавиации
В Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в МЧС. Он действует с 5:58 мск.
Также в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения, действует режим «Ковер». Воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы, сообщает Росавиация.
В 6:53 режим «Ковер» с казанского аэропорта сняли.
