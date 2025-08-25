Молодежная сборная России дважды сыграет с командой Саудовской Аравии
Товарищеские игры пройдут в сентябре в Химках
Молодежная сборная России получила соперника на сентябрьский перерыв. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встречи между «молодежками» России и Саудовской Аравии пройдут 5 и 8 сентября в Химках. Молодежная команда впервые сыграет на домашнем стадионе с 2021 года. Сборная соберется в Новогорске 30 августа и будет тренироваться до 9 сентября.
Саудовская Аравия продолжает подготовку к домашнему Кубку Азии, который пройдет в 2026 году. Саудиты являются организаторами и досрочно получили путевку на турнир. В связи с этим молодежная команда проводит товарищеские матчи со свободными сборными.
Соперник приедет на игру с футболистами 2003 и 2004 годов рождения. В том числе поэтому главный тренер сборной России Иван Шабаров вызвал на сбор 20-, 21-летних игроков. В список вызванных попали защитник казанского «Рубина» Илья Рожков и форвард «КАМАЗа» Даниил Моторин.
Всего в расширенный состав молодежной сборной России вошли 38 футболистов
