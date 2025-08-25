Молодежная сборная России дважды сыграет с командой Саудовской Аравии

Товарищеские игры пройдут в сентябре в Химках

Фото: Динар Фатыхов

Молодежная сборная России получила соперника на сентябрьский перерыв. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встречи между «молодежками» России и Саудовской Аравии пройдут 5 и 8 сентября в Химках. Молодежная команда впервые сыграет на домашнем стадионе с 2021 года. Сборная соберется в Новогорске 30 августа и будет тренироваться до 9 сентября.

Саудовская Аравия продолжает подготовку к домашнему Кубку Азии, который пройдет в 2026 году. Саудиты являются организаторами и досрочно получили путевку на турнир. В связи с этим молодежная команда проводит товарищеские матчи со свободными сборными.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Соперник приедет на игру с футболистами 2003 и 2004 годов рождения. В том числе поэтому главный тренер сборной России Иван Шабаров вызвал на сбор 20-, 21-летних игроков. В список вызванных попали защитник казанского «Рубина» Илья Рожков и форвард «КАМАЗа» Даниил Моторин.

Всего в расширенный состав молодежной сборной России вошли 38 футболистов

Зульфат Шафигуллин