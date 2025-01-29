Прокуратура потребовала завести уголовное дело против Арсена Маркаряна

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении блогера Арсена Маркаряна за публичные призывы к террористической деятельности. Соответствующие материалы прокурорской проверки направили в следственный орган для принятия решения, сообщило надзорное ведомство.

В ходе мониторинга интернета прокуратура обнаружила видеоролик с интервью Маркаряна, в котором он призывает к осуществлению террористических действий на территории России с использованием беспилотных летательных аппаратов. Эти же призывы блогер озвучил во время участия в прямом эфире другого канала на видеохостинге.

Маркарян активно ведет свои каналы в социальных сетях, имея более 173 тыс. подписчиков в «Телеграм» и 204 тыс. на YouTube. В прокуратуре подчеркивают серьезность ситуации и необходимость привлечения блогера к ответственности за его высказывания.

Анастасия Фартыгина