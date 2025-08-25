«Ак Барс» победил СКА в стартовом матче на турнире имени Пучкова

Команда Гатиятулина победила в овертайме

«Ак Барс» победил в гостях СКА со счетом 3:2 в первом матче турнира имени Н.Г. Пучкова в Санкт-Петербурге. Команда Анвара Гатиятулина возглавила турнирную таблицу с победой в овертайме.



В составе «Ак Барса» шайбы забросили Артур Бровкин (дважды, одну в овертайме) и Илья Сафонов. У СКА отличился Марат Хайруллин и Бреннан Менелл, забивший за 38 секунд до конца третьего периода.



Следующий матч на турнире «Ак Барс» проведет 26 августа с «Автомобилистом», начало — в 17:00 по московскому времени. СКА во вторник получит один день отдыха.

СКА — «Ак Барс» — 3:2 (0:1, 1:0, 1:1)

Голы:

0:1 — Бровкин (Сафонов, Ст. Терехов, 01:18);

1:1 — Хайруллин (Воробьев, Мёрфи, 28:18, 5х4);

1:2 — Сафонов (Лямкин, Пустозеров, 56:29, 5х4);

2:2 — Менелл (Локтионов, Короткий, 59:22, 6х5);

3:2 — Бровкин (овертайм)

В турнире имени Н.Г. Пучкова в Санкт-Петербурге участвуют три клуба: СКА, «Ак Барс» и «Автомобилист».

Зульфат Шафигуллин