«Ак Барс» победил СКА в стартовом матче на турнире имени Пучкова
Команда Гатиятулина победила в овертайме
«Ак Барс» победил в гостях СКА со счетом 3:2 в первом матче турнира имени Н.Г. Пучкова в Санкт-Петербурге. Команда Анвара Гатиятулина возглавила турнирную таблицу с победой в овертайме.
В составе «Ак Барса» шайбы забросили Артур Бровкин (дважды, одну в овертайме) и Илья Сафонов. У СКА отличился Марат Хайруллин и Бреннан Менелл, забивший за 38 секунд до конца третьего периода.
Следующий матч на турнире «Ак Барс» проведет 26 августа с «Автомобилистом», начало — в 17:00 по московскому времени. СКА во вторник получит один день отдыха.
СКА — «Ак Барс» — 3:2 (0:1, 1:0, 1:1)
Голы:
0:1 — Бровкин (Сафонов, Ст. Терехов, 01:18);
1:1 — Хайруллин (Воробьев, Мёрфи, 28:18, 5х4);
1:2 — Сафонов (Лямкин, Пустозеров, 56:29, 5х4);
2:2 — Менелл (Локтионов, Короткий, 59:22, 6х5);
3:2 — Бровкин (овертайм)
В турнире имени Н.Г. Пучкова в Санкт-Петербурге участвуют три клуба: СКА, «Ак Барс» и «Автомобилист».
