В Татарстане арестовали автомобиль местного жителя за долги
Он не погасил штраф на 30 тысяч рублей
В Менделеевске арестовали автомобиль местного жителя за долги в размере 30 тыс. рублей за вождение в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Татарстану.
Уточняется, что мужчина пытался частично погасить штраф и внес 5 тыс. рублей, но проигнорировал обязанность погасить долг полностью в срок. Приставы неоднократно пытались связаться с должником по телефону, но он не отвечал.
Во время рейда автомобиль арестовали и отправили на штрафстоянку. Не найдя машину на привычном месте, водитель «эмоционально связался с приставами», однако это не помогло. Процедура возврата авто началась после личной явки и полного погашения долга.
Кроме того, должнику пришлось оплатить расходы на эвакуатор и хранение машины на спецстоянке.
