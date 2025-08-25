В Татарстане арестовали автомобиль местного жителя за долги

Он не погасил штраф на 30 тысяч рублей

Фото: Артем Дергунов

В Менделеевске арестовали автомобиль местного жителя за долги в размере 30 тыс. рублей за вождение в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Татарстану.

Уточняется, что мужчина пытался частично погасить штраф и внес 5 тыс. рублей, но проигнорировал обязанность погасить долг полностью в срок. Приставы неоднократно пытались связаться с должником по телефону, но он не отвечал.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Во время рейда автомобиль арестовали и отправили на штрафстоянку. Не найдя машину на привычном месте, водитель «эмоционально связался с приставами», однако это не помогло. Процедура возврата авто началась после личной явки и полного погашения долга.

Кроме того, должнику пришлось оплатить расходы на эвакуатор и хранение машины на спецстоянке.

Елизавета Пуншева