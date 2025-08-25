В Сабинском районе Татарстана в результате ДТП погиб один человек
Еще двое получили травмы
В Сабинском районе произошло смертельное ДТП с участием автомобилей LADA Largus и «Газель». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.
По предварительным данным, 63-летний водитель LADA выполнял обгон другого авто в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещен» и столкнулся с «Газелью» под управлением 54-летнего водителя, который поворачивал налево.
В результате столкновения произошло возгорание. 58-летняя пассажирка легковушки от полученных травм погибла на месте. Оба водителя получили травмы.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».