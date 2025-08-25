ВСУ нанесли удар по подшефному Татарстану Рубежному

В результате погиб один человек

Фото: Реальное время

ВСУ атаковали беспилотниками стоянку строительной техники в Рубежном ЛНР. В результате погиб один человек, двое получили ранение, сообщает ТАСС. Напомним, город является подшефным Татарстану.

— Сегодня в 14:45 мск вооруженные формирования Украины нанесли удар с применением БПЛА квадрокоптерного типа по стоянке строительной техники по улице Менделеева в Рубежном. В результате удара один человек погиб, еще двое получили ранения, — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что при ударе украинского БПЛА повреждены три машины. Дальнейшая информация уточняется.

Елизавета Пуншева