Госкомитет по туризму Татарстана потратит 1,5 млн рублей на организацию премии WhereToEat

Предусмотрено финансирование из республиканского бюджета

Фото: Реальное время

Государственный комитет по туризму Татарстана потратит 1 500 000 рублей на организацию церемонии награждения победителей всероссийской ресторанной премии WhereToEat. Соответствующий тендер появился на портале Госзакупок.

Организаторы в лице Госкомитета планируют арендовать помещение на расстоянии не более 1,3 километра от станции метро «Площадь им. Г.Тукая». На это они выделяют большую часть бюджета, а именно 630 000 рублей. Еще 350 000 — на техническое сопровождение события.

Оставшиеся 370 тысяч уйдут на фуршет для гостей, которых будет не менее 300 человек. В меню не менее десяти видов холодных закусок, не менее трех видов десертов, напитки — по умолчанию.



Исполнитель обеспечивает для проведения мероприятия посуду (фарфор/фаянс/стекло), бокалы — хрустальные или стеклянные, столовые приборы — металлические сплавы, все предметы посуды из одного столового набора. Использование одноразовой посуды, пластиковой посуды не допускается, — значится в проекте контракта.

Напомним, что в апреле этого года Казань принимала всероссийский финал гастропремии. Тогда в качестве площадки был выбран новый Театра Камала. Отметим, что в топ-100 попали лишь пять казанских заведений: на 48 месте — «Чирэм», на 79-м — «Приют холостяка», на 84-м — «Умай», 90—91-е делит с московским AYU казанская Cheeseria, на 94-м — Branch. Зато лучшим баром России эксперты премии во второй раз подряд признали казанский бар More, а Александра Алексеева из Terra et Silva стала официантом года. В шорт-лист специальной номинации «Ресторан с лучшей пивной картой» вошел проект «В Десятку».



Дмитрий Зайцев