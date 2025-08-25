«Ак Барс» объявил состав на матч с СКА в Санкт-Петербурге
Команды сразятся в стартовой игре турнира имени Пучкова
«Ак Барс» определился с составом на матч с СКА на турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.
С первых минут в воротах «Ак Барса» сыграет Михаил Бердин, его сменщиком заявлен Тимур Билялов. Защитники Альберт Яруллин и Даниил Журавлев пропускают матч тренерским решением.
Состав «Ак Барса»: Бердин; Лямкин — Миллер, Барабанов — Семенов — Жулин; Калинюк — Марченко, Яшкин — Байро — Пустозеров; Фальковский — Ст. Терехов, Сем. Терехов — Сафонов — Бровкин; Лучевников, Дыняк — Фисенко — Кателевский.
На турнире в Санкт-Петербурге сыграют три команды. Помимо «Ак Барса» и СКА, за трофей поборется «Автомобилист» из Екатеринбурга.
Уральцы стартуют на турнире имени Пучкова матчем с командой Анвара Гатиятулина во вторник.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».