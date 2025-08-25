В Казань прилетел глава Якутии
Завтра под его председательством пройдет заседание комиссии Госсовета России
Глава Якутии Айсен Николаев прибыл в Казань с рабочим визитом. В аэропорту его встретили зампред Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов и министр промышленности республики Олег Коробченко. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета региона.
Николаев примет участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме, который стартует завтра. Также он станет председателем заседания комиссии Госсовета России по направлению «Энергетика», на котором обсудят вопросы поддержки нефтедобывающей отрасли промышленности.
Сегодня вечером в выставочных залах Присутственных мест Казанского Кремля с участием Айсена Николаева состоится торжественная церемония открытия выставки «Сокровища Якутии».
Напомним, в июне Якутию с рабочим визитом посетил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он, в частности, побывал на областном Сабантуе.
