В Казань прилетел глава Якутии

Завтра под его председательством пройдет заседание комиссии Госсовета России

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Глава Якутии Айсен Николаев прибыл в Казань с рабочим визитом. В аэропорту его встретили зампред Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов и министр промышленности республики Олег Коробченко. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета региона.

Николаев примет участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме, который стартует завтра. Также он станет председателем заседания комиссии Госсовета России по направлению «Энергетика», на котором обсудят вопросы поддержки нефтедобывающей отрасли промышленности.

Сегодня вечером в выставочных залах Присутственных мест Казанского Кремля с участием Айсена Николаева состоится торжественная церемония открытия выставки «Сокровища Якутии».

Напомним, в июне Якутию с рабочим визитом посетил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он, в частности, побывал на областном Сабантуе.

Елизавета Пуншева