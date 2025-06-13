Минниханов прибыл в Якутию с рабочим визитом
Завтра здесь состоится федеральный Сабантуй
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Якутию с рабочей поездкой. В аэропорту Якутска его встретил глава республики Айсен Николаев, сообщает пресс-служба раиса.
Завтра в Якутии состоится Федеральный сабантуй. В программе дни татарского кино, театральные постановки, круглые столы, мастер-классы по народным промыслам, спортивные состязания, традиционные конкурсы, соревнования по борьбе «Корэш» и мас-рестлингу, большая концертная программа творческих коллективов, а также площадка «Татарское подворье».
Напомним, в начале июня Рустам Минниханов посетил областной Сабантуй в селе Пономаревка. Вместе с ним на площадке праздника присутствовал врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.