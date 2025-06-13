Минниханов прибыл в Якутию с рабочим визитом

Завтра здесь состоится федеральный Сабантуй

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Якутию с рабочей поездкой. В аэропорту Якутска его встретил глава республики Айсен Николаев, сообщает пресс-служба раиса.

Завтра в Якутии состоится Федеральный сабантуй. В программе дни татарского кино, театральные постановки, круглые столы, мастер-классы по народным промыслам, спортивные состязания, традиционные конкурсы, соревнования по борьбе «Корэш» и мас-рестлингу, большая концертная программа творческих коллективов, а также площадка «Татарское подворье».

Напомним, в начале июня Рустам Минниханов посетил областной Сабантуй в селе Пономаревка. Вместе с ним на площадке праздника присутствовал врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.

Елизавета Пуншева