В Татарстане за сутки пожарные семь раз выезжали на пожары

Пожарные 9 раз выезжали по ложным вызовам

За минувшие сутки, 24 августа, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана семь раз выезжали на тушение пожаров, два из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Помимо тушения пожаров, пожарные 9 раз выезжали по ложным вызовам и восемь раз — для взаимодействия с другими службами. Семь раз пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП.

В Бугульме в результате пожара в многоквартирном доме погибли два человека.



Анастасия Фартыгина