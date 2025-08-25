Следком добился ареста Рушании Бильгильдеевой по делу о коррупции

Вину бывший депутат Казгордумы отрицает, как и в деле о мошенничестве

Фото: Ирина Плотникова

В Казани задержали и отправили под арест бывшего депутата городской Думы и лидера татарстанского отделения справороссов Рушанию Бильгильдееву. По данным источников «Реального времени», эту обвиняемую в мошенничествах заподозрили в посредничестве взяточничеству на 3,5 млн рублей, то есть в особо крупном размере.

Период предполагаемого преступления — 2023–2024 годы. По версии СК, деньги передавались еще через двух посредников — за нужные взяткодательнице решения в отделе полиции, районном суде и органах опеки. Причем, интересы последней в гражданском споре с бывшим мужем по доверенности представляла Бильгильдеева, в качестве юриста.

После задержания и в суде какое-либо участие в коррупционной схеме бизнес-леди отрицала, она и ее адвокат просили о более мягкой мере пресечения. Тогда как следователь настаивал на аресте, указывая, в частности, в период вменяемого нарушения Уголовного Кодекса РФ фигурантка уже имела статус подсудимой по делу о мошенничестве.

Ее защитник Валерий Кузьмин заявил «Реальному времени», что арест будет обжалован.

Напомним, с 2021-го года Бильгильдееву судят по делу в 11 эпизодов афер с ущербом 38 млн рублей. Большая часть этих сумм — оплаченные услуги агентства недвижимости «Пассаж» обвиняемой по прокладке коммуникаций в четыре коттеджных поселка. Вину она не признает. По этому делу в отношении нее была иная мера пресечения — запрет определенных действий.

Что касается коррупционной истории, то она весьма запутана. Возможно поэтому ни одно из силовых ведомств не стало спешить с официальными релизами о громком задержании экс-депутата. Подробности — в материале «Реального времени».