Умер экс-ведущий программы «Вести» Юрий Ростов

В США скончался известный тележурналист, бывший ведущий программы «Вести» Юрий Ростов. Об этом РБК сообщил тележурналист, режиссер и продюсер Михаил Дегтярь.

Юрий Ростов начал свою карьеру на телевидении и в 1991 году вместе со Светланой Сорокиной стал ведущим восьмичасового выпуска программы «Вести». Зрителям особенно запомнился выпуск от 7 ноября 1991 года, в котором произошли заминки в эфире. В прямом эфире Ростов эмоционально обращался к режиссеру выпуска Уваркину, требуя объяснений по поводу технических проблем. Фразы «Что-то происходит у нас, но режиссер об этом не сообщает как всегда. Режиссер выпуска — Уваркин» и «Режиссер Уваркин, не объяснишь, что у нас происходит уже столько времени?» стали широко известными.

В 1993 году Ростов переехал в США, где стал корреспондентом «Вестей».

В 1997 году в интервью «Коммерсантъ Деньги» Ростов рассказал о своем решении оставить работу на телевидении и попробовать себя в роли брокера. «Это центр американской экономики. Ее двигатель. Мгновенно деньги переливаются из одной отрасли в другую. У средней американской семьи, по-моему, акций на $40 тыс. Это особая сфера, и мне было интересно о ней узнать," — объяснял он. После полугода работы брокером, Ростов перешел в телерадиовещательную корпорацию WMNB из Нью-Джерси, обслуживающую преимущественно русскоязычный рынок, где занял должность завотделом новостей.

Рената Валеева