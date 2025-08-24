Москва и Киев провели обмен пленными

Минобороны сообщило о возвращении 146 российских военнослужащих с территории, подконтрольной киевскому режиму. Взамен были переданы 146 военнопленных ВСУ.

— С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 146 российских военнослужащих, — заявили в ведомстве.

Помимо военнослужащих, из плена были освобождены восемь граждан России — жители Курской области, которые, по заявлению Минобороны, «незаконно удерживались киевским режимом». Они будут доставлены домой.

Российские военнослужащие в настоящее время находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В дальнейшем все бойцы будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Минобороны выразило благодарность ОАЭ за посреднические усилия гуманитарного характера, оказанные при возвращении российских военнослужащих из плена.

По информации ведомства, договоренность о взаимодействии по гуманитарным вопросам между Москвой и Киевом была достигнута в ходе переговоров в Стамбуле.

14 августа с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 84 российских военнослужащих. Взамен были переданы 84 военнопленных ВСУ.

