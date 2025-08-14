С подконтрольной киевскому режиму территории вернули 84 российских военнослужащих

Взамен были переданы 84 бойца ВСУ

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 14 августа, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 84 российских военнослужащих. Взамен были переданы 84 военнопленных ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.



— В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, — заверили в ведомстве.

Отмечается, что посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, в июле в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории вернули группу российских пленных военнослужащих. 16 июня российская сторона передала Украине 6 060 тел погибших бойцов.



Галия Гарифуллина