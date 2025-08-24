Губерниев предрекает скорую отставку тренера «Спартака» Станковича, несмотря на победу над «Рубином»

Московский «Спартак» неудачно начал сезон, набрав всего пять очков в первых пяти турах

Фото: Динар Фатыхов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил уверенность в скорой отставке главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича, несмотря на гостевую победу над казанским «Рубином» (2:0) в матче 6-го тура чемпионата России.

В беседе со Sports24 Губерниев отметил, что у некоторых специалистов есть способность показывать хороший результат под давлением.

— «Спартак» неплохо играл против «Зенита», а сегодня «Рубин» выглядел тяжеловато. Но если спортсмен и тренер профессионалы, они с честью выйдут из любой ситуации. А плохих — не жалко. Увольнение тренера «Спартака» — вопрос времени, но он продолжает цепляться за соломинку. Как пела Алла Борисовна Пугачева: «Держи меня, соломинка, держи, когда вокруг шторма в двенадцать баллов». Поэтому пока Станковичу удается удержаться. Если дальше поплывет, главное, чтобы его Титаник не налетел на айсберг, — заявил Губерниев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Московский «Спартак» неудачно начал сезон, набрав всего пять очков в первых пяти турах. Перед матчем с «Рубином» Станковичу предрекали увольнение в случае поражения в Казани, однако победа временно снизила давление на сербского специалиста.

Рената Валеева