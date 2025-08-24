В Татарстане за сутки пожарные 10 раз выезжали на пожары

Пожарные 19 раз выезжали по ложным вызовам

За минувшие сутки, 23 августа, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 10 раз выезжали на тушение пожаров, 7 из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Помимо тушения пожаров, пожарные 19 раз выезжали по ложным вызовам и семь раз — для взаимодействия с другими службами. Шесть раз пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП.

В Бугульме в результате пожара в многоквартирном доме погибли два человека.

Рената Валеева