В Татарстане за сутки пожарные 10 раз выезжали на пожары

10:15, 24.08.2025

Пожарные 19 раз выезжали по ложным вызовам

Фото: предоставлено прокуратурой Татарстана

За минувшие сутки, 23 августа, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 10 раз выезжали на тушение пожаров, 7 из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Помимо тушения пожаров, пожарные 19 раз выезжали по ложным вызовам и семь раз — для взаимодействия с другими службами. Шесть раз пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП.

В Бугульме в результате пожара в многоквартирном доме погибли два человека.

Рената Валеева

