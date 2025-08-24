Ограничение звонков в Telegram и WhatsApp привело к миграции мошенников в Google Meet

Кроме того, количество мошеннических звонков с зарубежных номеров через традиционную сотовую связь возросло на 83%

Ограничение звонков в популярных мессенджерах WhatsApp* и Telegram в России спровоцировало резкий рост мошеннической активности в альтернативных приложениях, в частности в сервисе Google Meet. Об этом сообщает телеграм-канал УБК МВД России. Также, по данным ведомства, значительно увеличилось количество мошеннических звонков с международных номеров.

Ограничения в Telegram и WhatsApp* были введены Роскомнадзором с целью борьбы с преступной деятельностью в иностранных мессенджерах.

В МВД отмечают, что Google Meet стал для мошенников основным способом связи из-за двух ключевых факторов: сложности расследований, связанных с юрисдикцией американской компании Google, и широкой распространенности приложения, которое предустановлено на большинстве Android-смартфонов. Последний фактор позволяет мошенникам обходить необходимость уговаривать жертву установить неизвестную программу.

Кроме того, количество мошеннических звонков с зарубежных номеров через традиционную сотовую связь возросло на 83%. В МВД считают, что это вынужденная мера для организованных преступных групп, чья деятельность напрямую зависит от поддержания контакта с потенциальными жертвами. Инфраструктура мошеннических кол-центров не может простаивать, что заставляет их оперативно адаптироваться к новым условиям.

Помимо Google Meet, злоумышленники также тестируют другие приложения для обхода блокировок, включая FaceTime и мессенджер Max.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Интересно отметить, что ранее сообщалось о снижении мошеннического трафика в мессенджерах на 70% и общего числа инцидентов на 40% в первую неделю после введения ограничений, согласно данным банков и операторов связи.

Напомним, Роскомнадзор начал ограничивать звонки через Telegram и WhatsApp* 13 августа, объяснив это необходимостью борьбы с активностью преступников в иностранных мессенджерах. Минцифры позднее уточнило, что ограничения касаются только голосовых вызовов, а другие функции мессенджеров блокироваться не будут.

Рената Валеева