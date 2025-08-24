Шнайдер выиграла турнир WTA 500 в Монтеррее, обыграв Екатерину Александрову

Призовой фонд турнира превышает $1 млн

Российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу над соотечественницей Екатериной Александровой в финале турнира категории WTA 500 в Монтеррее (Мексика). Призовой фонд турнира превышает $1 млн, пишет РИА «Новости».

Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:4 в пользу Шнайдер, занимающей 22-ю строчку в мировом рейтинге. Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут.

Этот титул стал для 21-летней Дианы Шнайдер первым в одиночном разряде на турнирах WTA в текущем сезоне и пятым в ее карьере.

Екатерина Александрова, 14-я ракетка мира, в феврале текущего года одержала победу на турнире в Линце (Австрия).

В августе прошлого года Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами Олимпийских игр в Париже.



Рената Валеева