Дети из многодетных семей могут получить первоочередное зачисление в детсады и школы

По мнению депутатов, подход не только упростит процесс зачисления, но и поможет семьям, которые сталкиваются с трудностями — низкими доходами и нехваткой жилья

Фото: Артем Дергунов

Депутаты Госдумы предложили министру просвещения Сергею Кравцову ввести на федеральном уровне право на первоочередное зачисление детей из многодетных семей в детские сады и школы. В России около 2,8 млн многодетных семей, и они нуждаются в дополнительной социальной поддержке, сообщило РИА «Новости».

Сейчас наличие троих и более детей в семье не дает гарантии попасть в близлежащие детсады. В некоторых регионах существуют льготы, в других — нет, что создает неравные условия для семей. Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил: «Предлагаю установить первоочередное право приема на обучение для детей из многодетных семей по месту жительства или работы родителей».

По мнению депутатов, такой подход не только упростит процесс зачисления, но и поможет многодетным семьям, которые часто сталкиваются с трудностями: низкими доходами и нехваткой жилья. Яна Лантратова добавила, что «многодетные семьи — это опора страны» и они должны иметь равные шансы при поступлении в учебные заведения.

Накануне стало известно, что депутаты хотят снизить пенсионный возраст для родителей двух и более детей. За двоих детей его снизят на один год, за четверых — на пять лет.

Анастасия Фартыгина