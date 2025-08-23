«Рубин» объявил состав на матч со «Спартаком» в Казани

Мирлинд Даку выйдет с первых минут

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» определился со стартовым составом на игру против «Спартака» в 6-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет 23 августа в Казани в 14.00 по московскому времени.

С первых минут у «Рубина» на поле появится нападающий Мирлинд Даку. Албанский форвард забил четыре гола в первых пяти турах чемпионата РПЛ. В воротах сыграет Евгений Ставер, его сменщиком заявлен Артур Нигматуллин.

Игру в прямом эфире из Казани покажет платный телеканал «Матч Премьер». На стадионе «Ак Барс Арена» ожидается свыше 30 тысяч болельщиков.

Зульфат Шафигуллин