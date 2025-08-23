Больше, чем с Миронова: в суд Татарстана поступил рекордный иск к Энгелю Фаттахову

Прокурор РТ Альберт Суяргулов просит обратить в доход государства активы семьи бывшего вице-премьера на 650 млн рублей

Фото: Олег Тихонов

Накануне в один из судов Татарстана поступил гражданский иск о «раскулачивании» госслужащего на рекордную сумму. Как стало известно «Реальному времени», с бывшего вице-премьера — министра образования республики и дважды бывшего главы Актаныша Энгеля Фаттахова, членов его семьи, семейной агрофирмы и двух бизнесменов требуют активы на 650 млн рублей.

Речь идет о весьма объемном перечне имущества в Казани и Актанышском районе. В качестве ответчиков заявлены члены семьи Фаттахова, включая жену и сына, одно юрлицо — ООО «Агрофирма «Чишма», и два предпринимателя — Сунгатуллин и Хаертдинов, в родстве с бывшим главой Актаныша не состоящие.

По данным «Реального времени», ВИП-ответчик в ходе проверки на предмет законности приобретенного имущества семьи претензии не признал.

До вчерашнего дня лидером по размеру предъявленных прокуратурой требований об обращении активов в доход РФ считался Сергей Миронов, бывший глава Кировского и Московского районов Казани. 21 июля сего года Верховный суд РТ удовлетворил иск частично — на 437 из 460 млн рублей. Еще через 10 дней Миронов был осужден, но смог вернуться домой. Его приговор за мягкостью сейчас оспаривают прокуроры, а решение по иску — адвокаты.

Дата заседания по новому рекордному иску пока не назначена. Тем временем Верховный суд РТ определил, что уголовное дело в отношении Фаттахова будет рассматривать не Актанышский, а Мензелинский суд.