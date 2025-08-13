Единые учебники по русскому языку и литературе появятся в школах с 2027 года

Апробация новых учебников в ряде школ начнется с 1 сентября 2026 года

Первые единые учебники по русскому языку и литературе для 10—11-х классов будут введены в образовательный процесс в российских школах с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская.

Апробация новых учебников в ряде школ начнется с 1 сентября 2026 года. Учебники для начальной и основной школы планируется ввести с сентября 2028 года.

— Первые единые учебники для среднего общего образования должны быть созданы до 2026 года с целью их поэтапного введения в образовательный процесс с 1 сентября 2027 года. При этом в ряде школ апробация начнется уже с 1 сентября 2026 года. <...> учебники для начальной и основной школы будут вводиться на год позже — с 1 сентября 2028 года, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее Минпросвещения России опубликовал федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах.

Рената Валеева