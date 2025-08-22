Новости спорта

«Ак Барс» обыграл «Динамо» в Москве в контрольном матче

18:41, 22.08.2025

Канадский форвард Байро набрал два очка за результативность

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» обыграл в Москве «Динамо» со счетом 3:1 в контрольном матче в рамках предсезонной подготовки. Шайбами в составе «барсов» отметились Александр Барабанов, Брэндон Байро и Митчелл Миллер. У «Динамо» гол забил Кирилл Адамчук.

Стяг Овечкина и дебют Билялова

Перед началом игры состоялось чествование воспитанника «бело-голубых» Александра Овечкина. Покоривший рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в чемпионатах НХЛ нападающий получил в подарок золотую клюшку. Также под своды «ВТБ Арены» был поднят именной стяг Овечкина.

взято с сайта ak-bars.ru

Стартовые двадцать минут игры прошли без заброшенных шайб. Команды действовали без грубых ошибок, не позволяя атаке друг друга создавать опасные моменты. С небольшим преимуществом играло «Динамо», но пробить Тимура Билялова им не удалось. Для вратаря казанцев игра стала первой в «предсезонке».

Стоит добавить, что Гатиятулин поменял сочетание форвардов в первом звене. Вместо Семена Терехова с краю играл Артем Галимов.

У Байро гол+пас

Именно главное звено «барсов» организовало первый гол в матче. На 40-й секунде второго периода Кирилл Семенов отдал на «пятак», откуда Александр Барабанов вонзил шайбу в ворота — 0:1 в пользу «Ак Барса». Через четыре минуты отличился Брэндон Байро. Канадец протиснулся между двумя защитниками «Динамо» и в ближнем бою переиграл вратаря — 0:2.

взято с сайта ak-bars.ru

При таком счете казанцы отошли в оборону, отдав инициативу хозяевам. Незадолго до конца периода «бело-голубые» отквитали одну шайбу. Кирилл Адамчук влетел в зону «барсов», объехал двоих и прошил Билялова — 1:2.

Третий период команды начали в усеченных составах из-за взаимных удалений. Реализовать свои моменты никто не смог, а сама игра вязла в середине площадки. «Ак Барс» предпочитал играть вторым номером и поймал соперника на быстром входе в зону. Байро отпасовал на синюю линию, где Миллер мощным броском отправил шайбу в сетку ворот Максима Моторыгина — 1:3.

В концовке игры Тимофей Жулин выбегал один на один с вратарем соперника, однако не сумел переиграть голкипера.

Это уже третья победа «Ак Барса» в рамках подготовки к новому сезону. Ранее «барсы» обыграли «Нефтяник» (4:3) и «Нефтехимик» (5:1). Кроме этого, казанцы проиграли в Тольятти местной «Ладе» со счетом 1:2.

взято с сайта ak-bars.ru

«Динамо» М — «Ак Барс» — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Голы:
0:1 — Барабанов (Семенов, 20:31);
0:2 — Байро (Пустозеров, Яшкин, 24:17);
1:2 — Адамчук (Уил, Сикьюра, 36:38);
1:3 — Миллер (Байро, Пустозеров, 47:19)

Далее «Ак Барс» отправится в Санкт-Петербург, где проведет две контрольные встречи. Команда Анвара Гатиятулина примет участие в турнире имени Пучкова, в котором также сыграют питерский СКА и «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Зульфат Шафигуллин

