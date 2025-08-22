«Ак Барс» обыграл «Динамо» в Москве в контрольном матче

Канадский форвард Байро набрал два очка за результативность

«Ак Барс» обыграл в Москве «Динамо» со счетом 3:1 в контрольном матче в рамках предсезонной подготовки. Шайбами в составе «барсов» отметились Александр Барабанов, Брэндон Байро и Митчелл Миллер. У «Динамо» гол забил Кирилл Адамчук.

Стяг Овечкина и дебют Билялова

Перед началом игры состоялось чествование воспитанника «бело-голубых» Александра Овечкина. Покоривший рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в чемпионатах НХЛ нападающий получил в подарок золотую клюшку. Также под своды «ВТБ Арены» был поднят именной стяг Овечкина.

Стартовые двадцать минут игры прошли без заброшенных шайб. Команды действовали без грубых ошибок, не позволяя атаке друг друга создавать опасные моменты. С небольшим преимуществом играло «Динамо», но пробить Тимура Билялова им не удалось. Для вратаря казанцев игра стала первой в «предсезонке».

Стоит добавить, что Гатиятулин поменял сочетание форвардов в первом звене. Вместо Семена Терехова с краю играл Артем Галимов.

У Байро гол+пас

Именно главное звено «барсов» организовало первый гол в матче. На 40-й секунде второго периода Кирилл Семенов отдал на «пятак», откуда Александр Барабанов вонзил шайбу в ворота — 0:1 в пользу «Ак Барса». Через четыре минуты отличился Брэндон Байро. Канадец протиснулся между двумя защитниками «Динамо» и в ближнем бою переиграл вратаря — 0:2.

При таком счете казанцы отошли в оборону, отдав инициативу хозяевам. Незадолго до конца периода «бело-голубые» отквитали одну шайбу. Кирилл Адамчук влетел в зону «барсов», объехал двоих и прошил Билялова — 1:2.

Третий период команды начали в усеченных составах из-за взаимных удалений. Реализовать свои моменты никто не смог, а сама игра вязла в середине площадки. «Ак Барс» предпочитал играть вторым номером и поймал соперника на быстром входе в зону. Байро отпасовал на синюю линию, где Миллер мощным броском отправил шайбу в сетку ворот Максима Моторыгина — 1:3.

В концовке игры Тимофей Жулин выбегал один на один с вратарем соперника, однако не сумел переиграть голкипера.

Это уже третья победа «Ак Барса» в рамках подготовки к новому сезону. Ранее «барсы» обыграли «Нефтяник» (4:3) и «Нефтехимик» (5:1). Кроме этого, казанцы проиграли в Тольятти местной «Ладе» со счетом 1:2.

«Динамо» М — «Ак Барс» — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Голы:

0:1 — Барабанов (Семенов, 20:31);

0:2 — Байро (Пустозеров, Яшкин, 24:17);

1:2 — Адамчук (Уил, Сикьюра, 36:38);

1:3 — Миллер (Байро, Пустозеров, 47:19)

Далее «Ак Барс» отправится в Санкт-Петербург, где проведет две контрольные встречи. Команда Анвара Гатиятулина примет участие в турнире имени Пучкова, в котором также сыграют питерский СКА и «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Зульфат Шафигуллин