Банк России опубликовал курс валют на выходные и понедельник, 25 августа

17:56, 22.08.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции

Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал курс валют на выходные и понедельник, 25 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Доллар вырос на 0,5 рубля, а евро — на 0,13 рубля, юань — на 0,04 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,75 рубля;
  • евро — 93,63 рубля;
  • юань — 11,20 рубля.
Анастасия Фартыгина

