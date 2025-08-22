Банк России опубликовал курс валют на выходные и понедельник, 25 августа
По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на выходные и понедельник, 25 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.
Доллар вырос на 0,5 рубля, а евро — на 0,13 рубля, юань — на 0,04 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 80,75 рубля;
- евро — 93,63 рубля;
- юань — 11,20 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».