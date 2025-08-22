Сбер и Пермский край обсудили развитие цифровых и инфраструктурных проектов

Пермь готова стать экспериментальной площадкой для тестирования ИИ-технологий в строительстве

22 августа на рабочей встрече, которая состоялась в рамках Пермского форума развития «Города будущего», первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудили планы по реализации крупных инфраструктурных проектов и внедрению инновационных технологий.

Одним из важных направлений сотрудничества является сфера образования. За последние годы были открыты семь образовательных учреждений, предоставивших учебные места для 6,7 тыс. школьников. Общий объем инвестиций достиг 6,2 млрд рублей.

До конца года в Перми откроется кампус «Школы 21» — это предусмотрено соглашением, подписанным на на Петербургском международном экономическом форуме. Кроме того, поддержку в регионе получат инфраструктурные проекты, включая строительство спортивной арены и комплексное благоустройство береговых территорий малых рек столицы «Зеленое кольцо».

В здравоохранении уже реализуются проекты по оснащению цифровым оборудованием и дистанционному мониторингу пациентов. В этом году региону было передано шесть «Цифровых ФАП» — это аппаратно-программный комплекс для проведения диспансеризации и оказания первичной медико-санитарной помощи. Более 12 тыс. жителей края приняли участие в дистанционном мониторинге.

Пермь готова стать экспериментальной площадкой для тестирования ИИ-технологий в строительстве. Недавно представители Министерства по управлению имуществом и граддеятельности совместно с крупнейшими строительными компаниями региона ознакомились с новым смарт-районом Москвы — СберСити.

При активном внедрении ИИ прирост ВРП Пермского края в 2030 году достигнет 181,3 млрд рублей. Отрасли экономики региона, которые прирастут сильнее всего благодаря ИИ:

обрабатывающие производства — 64,7 млрд рублей;

добыча полезных ископаемых — 52,9 млрд рублей;

торговля — 15,7 млрд рублей.

— Пермский край входит в топ-5 регионов в стране по уровню развития государственно-частного партнерства. Портфель проектов Сбера в рамках ГЧП в Пермском крае на 1 августа 2025 года превысил 5,4 млрд рублей, демонстрируя рост 17% с начала года. У нас много совместных проектов с Правительством региона. Мы поддерживаем развитие инфраструктурных проектов, таких как строительство школ, спортивной арены и в целом благоустройство региона. Большое внимание уделяем внедрению инновационных технологий и искусственного интеллекта, что способствует развитию региона и повышению качества жизни и комфорта его жителей, — подчеркнул Александр Ведяхин.

