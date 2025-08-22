В Казани 28 августа ограничат движение по улице Театральной
Они будут действовать с 8:00 до 12:30 на участке дороги от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского
В связи с проведением национального собрания «Милләт Җыены» в Казани 28 августа будет частично ограничено движение транспорта по улице Театральной.
Как сообщает пресс-служба мэрии города, ограничения будут действовать с 8:00 до 12:30 на участке дороги от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского.
Ранее комитет по транспорту Казани объявил о временном ограничении движения пешеходов на улице Габдуллы Тукая. Ограничение будет действовать с 25 августа по 31 октября.
