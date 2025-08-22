В Татарстане выросли продажи онлайн-ОСАГО при снижении средней стоимости полиса

Самой популярной моделью автомобиля, на которую оформляли полисы ОСАГО, в Казани и Татарстане стал ВАЗ 2190 Granta

В Татарстане на 19% увеличились продажи онлайн-полисов ОСАГО по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Сравни».

В то время как в среднем по стране наблюдается снижение стоимости полисов, Татарстан, наряду с другими регионами, показывает активный переход к онлайн-страхованию автогражданской ответственности. Средняя стоимость полиса ОСАГО в Казани и республике снизилась на 8% и составила 7 264 рубля.

Примечательно, что в регионе также наблюдается заметное омоложение автопарка. Средний возраст застрахованных автомобилей в Татарстане уменьшился на 16% и составил 11,1 года, что является наиболее значительной динамикой среди анализируемых регионов.

Как и в других регионах, в Татарстане преобладают водители-мужчины (около 65%), а средний возраст водителя составляет 41 год. Самой популярной моделью авто, на которую оформляли полисы ОСАГО, в Казани и Татарстане стал ВАЗ 2190 Granta.

Республика заняла седьмое место в России по количеству проданных е-ОСАГО за период с января по июль 2025 года.



