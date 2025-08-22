В казанском поселке Нагорный отключено водоснабжение из-за аварии
Подача воды прекращена до ее устранения
В поселке Нагорный Советского района Казани временно прекращено холодное водоснабжение в связи с аварийными работами на водопроводе по адресу: ул. Ягодная, 8. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».
Подача воды прекращена с 08:00 22 августа до устранения аварии.
Ограничения водоснабжения затронули следующие улицы:
- Дорожную, д.18, д.18 к.2, д.18 к.3;
- Ягодную;
- Высокогорскую;
- Круговую;
- Пешеходную.
