В казанском поселке Нагорный отключено водоснабжение из-за аварии

13:30, 22.08.2025

Подача воды прекращена до ее устранения

Фото: Динар Фатыхов

В поселке Нагорный Советского района Казани временно прекращено холодное водоснабжение в связи с аварийными работами на водопроводе по адресу: ул. Ягодная, 8. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Подача воды прекращена с 08:00 22 августа до устранения аварии.

Ограничения водоснабжения затронули следующие улицы:

  • Дорожную, д.18, д.18 к.2, д.18 к.3;
  • Ягодную;
  • Высокогорскую;
  • Круговую;
  • Пешеходную.
Рената Валеева

